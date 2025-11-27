·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5776
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
5880
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
7298
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
6365
clics
Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana
5744
clics
Un pastor protestante expone claramente el problema de su analfabetismo científico
más votadas
640
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado
364
RTVE confirma el veto a Israel en Eurovisión: "Los derechos humanos no son un concurso"
354
Aznar presume de herencia franquista: "No condenaré algo de lo que formó parte mi padre"
436
Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
397
La BBC censura el discurso de un historiador para no ofender a Donald Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
32
clics
OpenAI, hackeada: miles de cuentas y datos personales se filtran, poco después de que Sam Altman aconsejara no confiar demasiado en ChatGPT
La popular empresa de inteligencia artificial ha enviado un correo a miles de usuarios advirtiendo del incidente, que se ha producido a partir de una empresa colaboradora
|
etiquetas
:
openai
,
hackeada
,
ia
4
1
0
K
63
tecnología
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
63
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
Que pasa, no pueden poner a chatgpt para que no les juankeen?
0
K
20
#2
Unregistered
*
Titular honesto:
MixPanel
, hackeada: miles de cuentas y datos personales se filtran
El incidente ocurrió en los sistemas de Mixpanel e involucró datos analíticos limitados de algunos usuarios de la API. Los usuarios de ChatGPT y otros productos no se vieron afectados.
openai.com/index/mixpanel-incident/
0
K
12
#3
Cidwel
*
aparentemente ha sido Mixpanel, usado por analiticas etc. Es lo bonito de que una empresa dependa de tantos third parties. Te la lia una y te responsabilizas tu.
La info robada parece limitada a analiticas, que por supuesto no es poco porque van tus datos
#2
es correcto, aunque ha sido tanto mixpanel como openai quienes han tenido que disculparse individualmente por correo. Pero vamos, no creo que les pase facturita
1
K
22
#4
Torrezzno
#2
bueno es OpenAI la que esta mandando los correos.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El incidente ocurrió en los sistemas de Mixpanel e involucró datos analíticos limitados de algunos usuarios de la API. Los usuarios de ChatGPT y otros productos no se vieron afectados.
openai.com/index/mixpanel-incident/
La info robada parece limitada a analiticas, que por supuesto no es poco porque van tus datos
#2 es correcto, aunque ha sido tanto mixpanel como openai quienes han tenido que disculparse individualmente por correo. Pero vamos, no creo que les pase facturita