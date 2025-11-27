edición general
OpenAI, hackeada: miles de cuentas y datos personales se filtran, poco después de que Sam Altman aconsejara no confiar demasiado en ChatGPT

La popular empresa de inteligencia artificial ha enviado un correo a miles de usuarios advirtiendo del incidente, que se ha producido a partir de una empresa colaboradora

4 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Que pasa, no pueden poner a chatgpt para que no les juankeen?
Unregistered #2 Unregistered *
Titular honesto: MixPanel, hackeada: miles de cuentas y datos personales se filtran

El incidente ocurrió en los sistemas de Mixpanel e involucró datos analíticos limitados de algunos usuarios de la API. Los usuarios de ChatGPT y otros productos no se vieron afectados.

openai.com/index/mixpanel-incident/
Cidwel #3 Cidwel *
aparentemente ha sido Mixpanel, usado por analiticas etc. Es lo bonito de que una empresa dependa de tantos third parties. Te la lia una y te responsabilizas tu.

La info robada parece limitada a analiticas, que por supuesto no es poco porque van tus datos

#2 es correcto, aunque ha sido tanto mixpanel como openai quienes han tenido que disculparse individualmente por correo. Pero vamos, no creo que les pase facturita
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 bueno es OpenAI la que esta mandando los correos.
