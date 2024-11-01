·
3
meneos
69
clics
Onvres no
Dos mujeres se juegan 275.000 euros en una pregunta en "Atrapa un millón": 'De media, ¿Quién tiene el cerebro más grande?' Hombres, mujeres o niños.
|
etiquetas
:
mujeres
,
hombres
,
cerebro
,
concurso
,
atrapa
,
millón
3
0
2
K
21
ocio
3 comentarios
#3
drstrangelove
Un tonto y su dinero no duran mucho tiempo juntos, literal...
0
K
11
#1
DayOfTheTentacle
Graciosa...pero duplicada hace tiempo diría. Aunque no la encuentro.
0
K
10
#2
GanaderiaCuantica
#1
yo no lo había visto, pero sí, viendo la pregunta está claro que no puede ser algo reciente. Hoy en día podría costarle al programa mucho dinero si alguien denuncia
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
