Onvres no  

Dos mujeres se juegan 275.000 euros en una pregunta en "Atrapa un millón": 'De media, ¿Quién tiene el cerebro más grande?' Hombres, mujeres o niños.

#3 drstrangelove
Un tonto y su dinero no duran mucho tiempo juntos, literal...
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Graciosa...pero duplicada hace tiempo diría. Aunque no la encuentro.
GanaderiaCuantica #2 GanaderiaCuantica
#1 yo no lo había visto, pero sí, viendo la pregunta está claro que no puede ser algo reciente. Hoy en día podría costarle al programa mucho dinero si alguien denuncia :-D
