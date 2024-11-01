La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de Gaza

El Programa Mundial de Alimentos ha instado este viernes la apertura de todos los pasos fronterizos Gaza, advirtiendo de que es la única vía para hacer llegar la ayuda humanitaria a "toda la población". Ha insistido en que el hecho de que los pasos fronterizos del norte permanezcan cerrados esta ralentizando las entregas en algunas de las zonas más afectadas del territorio palestino, a pesar de que "la agencia cuenta ya con suministros suficientes para alimentar a toda la población de la Franja durante tres meses".