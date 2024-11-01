edición general
La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de Gaza

La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de Gaza

El Programa Mundial de Alimentos ha instado este viernes la apertura de todos los pasos fronterizos Gaza, advirtiendo de que es la única vía para hacer llegar la ayuda humanitaria a "toda la población". Ha insistido en que el hecho de que los pasos fronterizos del norte permanezcan cerrados esta ralentizando las entregas en algunas de las zonas más afectadas del territorio palestino, a pesar de que "la agencia cuenta ya con suministros suficientes para alimentar a toda la población de la Franja durante tres meses".

SeñorPresunciones
Jaja, xD, ha respondido Israel.
Connect
Vamos ya para una semana de ese acuerdo de paz al que no asistió el Nazionista, y siguen matando gente, sin abrir pasos fronterizos ni dejar entrar comida. Pero oye, el Nobel de la Paz se lo dieron a otra golpista, así que Trump ha perdido el interés de presionar más a su perrito mordedor.
