ONU afirma que EEUU tiene la "obligación legal" de financiar agencias tras retiros de Trump

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó el jueves que Estados Unidos tiene una "obligación legal" de seguir pagando sus cuotas para el financiamiento de las agencias de la ONU, después de que la Casa Blanca anunció que retirará su apoyo a más de 30 iniciativas operadas por el organismo mundial.

comentarios
MiguelDeUnamano
Relacionada: 'No necesito el derecho internacional': Trump dice que su poder solo está limitado por 'mi propia moralidad'

www.meneame.net/story/no-necesito-derecho-internacional-trump-dice-pod

Se va a pasar por el forro de sus mismísimos cualquier cosa que suene a mínimamente decente, "woke" como suele decir la escoria de este tipo.

Robus
Como si la legalidad preocupase mucho a Trump.

Verdaderofalso
#2 si propia moralidad haga el resto xD

Supercinexin
ONU, deja de hacer el canelo y disuélvete. Entrégate voluntariamente a las Autoridades USraelitas, por favor. No se lo pongas más difícil.

Javi_Pina
Si la ONU no sirve para NADA, frenar la guerra de Ucrania, el genocidio de Palestina, las acciones ilegales de EEUU, que se DISUELVA, almenos dejará de costarnos dinero

Sigo_intentandolo
Es hora de mover la sede a Pekin?


