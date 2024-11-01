ONU afirma que EEUU tiene la "obligación legal" de financiar agencias tras retiros de Trump

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó el jueves que Estados Unidos tiene una "obligación legal" de seguir pagando sus cuotas para el financiamiento de las agencias de la ONU, después de que la Casa Blanca anunció que retirará su apoyo a más de 30 iniciativas operadas por el organismo mundial.
| etiquetas: guterres , trump , eeuu , onu , obligación legal
Se va a pasar por el forro de sus mismísimos cualquier cosa que suene a mínimamente decente, "woke" como suele decir la escoria de este tipo.