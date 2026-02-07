edición general
La olvidada rebelión de esclavos negros contra sus amos Cherokee en 1842

El día en que los esclavos negros se levantaron en armas, no contra el hombre blanco, sino contra sus amos nativos americanos. A principios del siglo XIX, las naciones nativas del sureste de EE.UU. (Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw y Seminola) se enfrentaban a una presión brutal para ceder sus tierras. Para sobrevivir y demostrar que podían coexistir con los blancos, la élite de estas tribus decidió asimilarse. Se les llamó las «Cinco Tribus Civilizadas». ¿Y qué significaba ser «civilizado» en el sur de EE.UU. en 1830?....

