edición general
10 meneos
33 clics

Oleiros promete medio dólar a quien entregue al "terrorista" Donald Trump

El gobierno local de Oleiros (A Coruña), dirigido por Alternativa dos Veciños, ha vuelto a acaparar la atención nacional e internacional tras lanzar una controvertida campaña pública en la que se ofrece una recompensa de medio dólar por la ‘captura’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de las pantallas digitales informativas distribuidas por las calles del municipio, el Ejecutivo municipal ha difundido una imagen del exmandatario estadounidense con el icónico cartel de “Wanted” y la frase “terrorista internacional”.

| etiquetas: trump , venezuela
8 2 5 K 39 politica
4 comentarios
8 2 5 K 39 politica
ostiayajoder #1 ostiayajoder
LOOOOOOOL
1 K 20
powernergia #2 powernergia
Es la puta realidad.

Está llegando a un punto que Trump (y buena parte de su gobierno) solo tiene dos caminos: O se perpetua en el poder a toda costa, o la cárcel.
0 K 11
Olepoint #3 Olepoint
Veo esos 0.5$ y subo 0.10$ más.... :troll:
0 K 8
MisturaFina #4 MisturaFina
No no, primero hay que dejar que acabe con eeuu. Ya le queda poco.
0 K 8

menéame