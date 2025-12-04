Oleiros promete medio dólar a quien entregue al "terrorista" Donald Trump

El gobierno local de Oleiros (A Coruña), dirigido por Alternativa dos Veciños, ha vuelto a acaparar la atención nacional e internacional tras lanzar una controvertida campaña pública en la que se ofrece una recompensa de medio dólar por la ‘captura’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de las pantallas digitales informativas distribuidas por las calles del municipio, el Ejecutivo municipal ha difundido una imagen del exmandatario estadounidense con el icónico cartel de “Wanted” y la frase “terrorista internacional”.