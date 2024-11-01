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La oleada de despidos por el avance de la IA ya está aquí

La oleada de despidos por el avance de la IA ya está aquí

La consultora tecnológica Capgemini vincula el ERE que sobrevuela sus siete centros en España a la creciente implantación de la inteligencia artificial

| etiquetas: oleada , despidos , avance , ia
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10 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
Blackat #1 Blackat
Trola lola, usan esa excusa para collar mas a los que se quedan.

La IA tal y como esta es un caballo entre furioso y retrasado : Incontrolabe, impredecible e inutil.
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#7 asgard_gainsborough
#1 Como dice el artículo mismo, se trata de "'AI Washing', una tendencia que consiste en culpar a la IA de unos despidos que se podrían atribuir a otros motivos"
Si es verdad que la IA reduce gastos a la empresa, y por tanto ésta tiene más beneficios, a ver si hay huevos a que la empresa suba el salario a los trabajadores, o les dé menos carga de trabajo. Ah no, que eso ya no mola, ¿verdad?
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Urasandi #8 Urasandi
#7 Además, es más fácil automatizar jefes que currelas.
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#6 WifredoIII_ElGayu
Por favor, analiza la nueva sede en la India de Capgemini y entenderás lo que realmente capgemini está haciendo.

El problema no es la IA, es un indio (con IA) que cobra un tercio de un europeo
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#10 woke *
#6 y un español cobra un tercio que un suizo o alemán...
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taSanás #2 taSanás
La IA de comió Mis deberes
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Connect #4 Connect *
A ver, la noticia es muro de pago.
No obstante para los que no lo puedan leer, decir que entera se basan en esto:

El miedo a que la inteligencia artificial (IA) destruya empleo ya no es ciencia ficción y arroja una nueva nube de incertidumbre que se acerca cada vez más al territorio vasco. Al menos así lo alega la francesa Capgemini. La consultora tecnológica ha anunciado esta semana un proceso de despido colectivo que impactará en los centros que tiene repartidos por España, desde

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#9 woke
#4 Si yo puedo leerlo, no es un muro de pago. Otra cosa es que permita leer un número de artículos gratis.
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#3 kh4os
Ya verás tú que risa cuando intenten introducir funcionalidades nueva al código generado con ia :-)
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#5 fzman
Cap Gemini tiene una muy larga historia de despedir gente. No es un sitio aconsejable para trabajar. Lo de la IA, evidentemente, es puro cuento.
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menéame