La ola de detenciones no evita nuevas críticas a la represión de las protestas en Irán

La ola de detenciones de políticos y activistas críticos con la represión de las protestas en Irán no ha evitado nuevos reproches contra las autoridades por el aplastamiento de las manifestaciones en vísperas del 47 aniversario de la Revolución Islámica. El último en hacerlo ha sido el rector de la Universidad de Teherán, Mohammad Hossein Omid, quien ha llamado a los responsables políticos a disculparse ante la población tras una represión en la que han muerto miles de personas. “La mayoría de los presentes eran manifestantes, no terroristas".