·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6937
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
8466
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
3403
clics
Soy Arturo González-Campos. Pregúntame
3441
clics
Los intocables
3172
clics
Juan Carlos: "Queridísimo papá…"
más votadas
734
Condena al fiscal general en 7 días y ralentiza la investigación al novio de Ayuso durante 134 días: las dos velocidades de la Justicia en España
561
El 'fenómeno Rufián': cómo un "catalán, de izquierdas, republicano e independentista" es uno de los políticos más valorados de España
374
El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles
559
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada
591
La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
45
clics
Okupación masiva exprés en Parla: la Policía desaloja a 80 personas que habían entrado horas antes un hotel NH en reforma
La Policía Nacional ha desalojado hoy lunes el antiguo hotel NH ubicado en la calle Toledo de Parla. El edificio había sido ocupado por sorpresa la madrugada del lunes.
|
etiquetas
:
okupacion
,
parla
,
cobete
6
2
5
K
27
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
5
K
27
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leon_Bocanegra
Menos mal que la policía llegó rápido, si llegan antes las 80 pizzas que pidieron al telepi, a ver quién los echa luego!
5
K
56
#4
UsuarioXY
#1
ya mismo el gobierno les ha dado una alternativa habitacional y están todos durmiendo bajo techo.
Haz que pase.
0
K
6
#7
calde
*
Menos mal que llegó a tiempo la policía!
A ver cuándo aprendemos de uk y EEUU, allí son gente civilizada y, para los que no pueden permitirse un alquiler, les montan campings nocturnos por las aceras del centro de las ciudades. Y en EEUU, que obviamente van delante, les dan incluso sustancias mágicas para llevar mejor la situación y que no piensen tanto en los problemas...
Qué es esa manía patria de pretender que esta gente pueda usar viviendas que están vacías!
1
K
27
#2
DaniTC
Quién es de Parla sabe qué hay en la calle Toledo. A mí al menos no me sorprende, creo que ese hotel lleva abandonado desde la pandemia.
1
K
25
#5
Glidingdemon
#2
Así es, lo medicalizaron y después cerró, y al lado está e, edificio que hizo el Ayuntamiento para el alquiler de vecinos en situación jodida, pero lo ocuparon la gente que trajeron del ventisquero de la condesa, ahí había un poblado de chungos y traficantes que acabaron echando del edificio a esta gente y el bonus extra, de estos se quejaba la concejal traficante de vox, aquella concejal voxtrenca que decía que eso era un nido de traficantes, que estába en lo cierto, pero es que lo que…
» ver todo el comentario
0
K
5
#3
Katos
De verdad es que nos espera una situación de delincuencia social que ni en el tercer mundo.
La degradación social por importación de delincuencia tendría que ser el punto de cambio social.
1
K
22
#6
enochmm
#3
Madredelamorhermoso pero qué películas te montas. De la falta de vivienda asequible no hablamos, no?
0
K
14
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Haz que pase.
A ver cuándo aprendemos de uk y EEUU, allí son gente civilizada y, para los que no pueden permitirse un alquiler, les montan campings nocturnos por las aceras del centro de las ciudades. Y en EEUU, que obviamente van delante, les dan incluso sustancias mágicas para llevar mejor la situación y que no piensen tanto en los problemas...
Qué es esa manía patria de pretender que esta gente pueda usar viviendas que están vacías!
La degradación social por importación de delincuencia tendría que ser el punto de cambio social.