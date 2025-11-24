edición general
Okupación masiva exprés en Parla: la Policía desaloja a 80 personas que habían entrado horas antes un hotel NH en reforma

La Policía Nacional ha desalojado hoy lunes el antiguo hotel NH ubicado en la calle Toledo de Parla. El edificio había sido ocupado por sorpresa la madrugada del lunes.

#1 Leon_Bocanegra
Menos mal que la policía llegó rápido, si llegan antes las 80 pizzas que pidieron al telepi, a ver quién los echa luego!
UsuarioXY #4 UsuarioXY
#1 ya mismo el gobierno les ha dado una alternativa habitacional y están todos durmiendo bajo techo.
Haz que pase.
calde #7 calde *
Menos mal que llegó a tiempo la policía!

A ver cuándo aprendemos de uk y EEUU, allí son gente civilizada y, para los que no pueden permitirse un alquiler, les montan campings nocturnos por las aceras del centro de las ciudades. Y en EEUU, que obviamente van delante, les dan incluso sustancias mágicas para llevar mejor la situación y que no piensen tanto en los problemas...

Qué es esa manía patria de pretender que esta gente pueda usar viviendas que están vacías!

:shit:
DaniTC #2 DaniTC
Quién es de Parla sabe qué hay en la calle Toledo. A mí al menos no me sorprende, creo que ese hotel lleva abandonado desde la pandemia.
Glidingdemon #5 Glidingdemon
#2 Así es, lo medicalizaron y después cerró, y al lado está e, edificio que hizo el Ayuntamiento para el alquiler de vecinos en situación jodida, pero lo ocuparon la gente que trajeron del ventisquero de la condesa, ahí había un poblado de chungos y traficantes que acabaron echando del edificio a esta gente y el bonus extra, de estos se quejaba la concejal traficante de vox, aquella concejal voxtrenca que decía que eso era un nido de traficantes, que estába en lo cierto, pero es que lo que…   » ver todo el comentario
#3 Katos
De verdad es que nos espera una situación de delincuencia social que ni en el tercer mundo.

La degradación social por importación de delincuencia tendría que ser el punto de cambio social.
enochmm #6 enochmm
#3 Madredelamorhermoso pero qué películas te montas. De la falta de vivienda asequible no hablamos, no?
