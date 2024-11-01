edición general
Oficina de Asuntos Públicos | El Departamento de Justicia publica 3,5 millones de páginas en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (ENG)

El Departamento de Justicia publicó hoy más de 3 millones de páginas adicionales en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue promulgada por el presidente Trump el 19 de noviembre de 2025. La publicación adicional de hoy incluye más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Sumadas a las divulgaciones anteriores, el total asciende a casi 3,5 millones de páginas publicadas en cumplimiento de la ley.

Gry #3 Gry
Por fin acabaron de eliminar todas las menciones a Trump y sus colegas, si que les ha costado. xD
MJDeLarra #12 MJDeLarra
#3 Ya dijeron que editarían los datos personales de las víctimas. Y Trump se considera una víctima, claro.
#5 IanGibson
Hay de todo.
Me pregunto qué es lo que mandaría a un tal Aznar...  media
NoEresTuSoyYo #7 NoEresTuSoyYo *
#5 bufff veremos si sale en los periódicos y cuanto tardan en excusarlo xD
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Sospecho que van a seguir faltando ciertas imágenes
WcPC #9 WcPC
#6 Son 3'5 millones...
Me parece que son demasiados.
Sobre todo teniendo en cuenta que ya habían publicado una buena cantidad antes.
Por ahí lo dicen #1 y #2 (que escribimos al mismo tiempo), seguramente los archivos importantes no están o están censurados.
themarquesito #10 themarquesito
#1 De cierto individuo anaranjado
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#10 Supongo que se refiere usted a ese señor con pinta de estafador de traje barato en el Benidorm de los 80, con querencia por las menores de edad y las prostitutas.
themarquesito #13 themarquesito
#11 Y con domicilio actual en 1600 Pennsylvania Avenue
NoEresTuSoyYo #2 NoEresTuSoyYo
Ahora se habrán asegurado de que lo redactado en negro no se pueda ver... lol
#8 concentrado
Dos opciones:
1. Faltan imágenes.
2. No faltan, pero como hay miles tardarán en encontrar las más jugosas. Ergo esta noche ataque a Irán y/o invasión de Cuba,
WcPC #4 WcPC
Me parece que están intentando inundar las redes con tanta información que no encuentres la que es real.
#6 IanGibson
#4 Feijoo ha dicho que sacan tantos archivos para confundir.
