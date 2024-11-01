El Departamento de Justicia publicó hoy más de 3 millones de páginas adicionales en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue promulgada por el presidente Trump el 19 de noviembre de 2025. La publicación adicional de hoy incluye más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Sumadas a las divulgaciones anteriores, el total asciende a casi 3,5 millones de páginas publicadas en cumplimiento de la ley.
| etiquetas: departamento de justicia , ee.uu. , jeffrey epstein
Me pregunto qué es lo que mandaría a un tal Aznar...
Me parece que son demasiados.
Sobre todo teniendo en cuenta que ya habían publicado una buena cantidad antes.
Por ahí lo dicen #1 y #2 (que escribimos al mismo tiempo), seguramente los archivos importantes no están o están censurados.
1. Faltan imágenes.
2. No faltan, pero como hay miles tardarán en encontrar las más jugosas. Ergo esta noche ataque a Irán y/o invasión de Cuba,
www.justice.gov/epstein/files/DataSet 10/EFTA01660679.pdf