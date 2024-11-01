Oficina de Asuntos Públicos | El Departamento de Justicia publica 3,5 millones de páginas en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (ENG)

El Departamento de Justicia publicó hoy más de 3 millones de páginas adicionales en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue promulgada por el presidente Trump el 19 de noviembre de 2025. La publicación adicional de hoy incluye más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Sumadas a las divulgaciones anteriores, el total asciende a casi 3,5 millones de páginas publicadas en cumplimiento de la ley.