Las ofensivas cartas marcadas de los creyentes cuando hablan sobre Ciencia

A lo largo del tiempo cualquier racionalista se habrá visto inmerso en multitud de discusiones sobre el eterno debate entre ciencia y religión con creyentes del más diverso pelaje, desde los fundamentalistas bíblicos hasta aquellos más moderados y abiertos miembros de la grey religiosa. Pero sea cual sea el nivel de profundidad religiosa del creyente, desde el campo racional queda siempre la sensación de haber sido estafado respecto a los términos de la discusión.

#1 Sacapuntas
Incluso jugando con las cartas marcadas, es fácil ganar si apelan a las evidencias y no a su fe. En cuanto entra la fe la discusión se convierte en algo personal y ahí ya no hay discusión. Tu te lo crees y yo no. Punto.
