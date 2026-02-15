Las ofensivas cartas marcadas de los creyentes cuando hablan sobre Ciencia  

A lo largo del tiempo cualquier racionalista se habrá visto inmerso en multitud de discusiones sobre el eterno debate entre ciencia y religión con creyentes del más diverso pelaje, desde los fundamentalistas bíblicos hasta aquellos más moderados y abiertos miembros de la grey religiosa. Pero sea cual sea el nivel de profundidad religiosa del creyente, desde el campo racional queda siempre la sensación de haber sido estafado respecto a los términos de la discusión.