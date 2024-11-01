Las oeneges denuncian un intento de desmantelar la diligencia debida y responsabilidad ambiental de las multinacionales

Organizaciones ambientales y de derechos humanos han denunciado que la votación de la Directiva Ómnibus I, busca “descafeinar” la directiva de diligencia debida adoptada en 2024, un marco legal que obliga a las empresas que operan en la UE a respetar los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de suministro. La reforma que se va a votar supone el primer paso hacia una desregulación masiva que “podría desmontar décadas de avances democráticos y ambientales” logrados con el Pacto Verde Europeo,