“Lo ocurrido es extremadamente raro; no se puede descartar la anestesia, pero hay que ser prudente”

La muerte de una niña de 6 años y el ingreso hospitalario de otra de 4 tras recibir anestesia en una clínica dental de Alzira ha desatado una profunda preocupación social y numerosas dudas. Sin embargo, los especialistas piden prudencia. Vicente Domingo, anestesista y miembro de la Sociedad Española de Anestesiología, explica que, con la información disponible, no es posible establecer una relación directa y clara con la anestesia y subraya que el caso presenta aspectos “muy extraños”.
Hay muchísimas causas por las que hacerlo. Lo que hay que exigir es que quien lo haga tenga la formación y la habilitación para realizar el tratamiento.
El que viene debajo iba a salir bonito.
Es una entrevista a un anestesista, pero no habla de cómo se anestesió/sedó concretamente a estas niñas, así que ni idea
Pero que además pocos días después una segunda niña acabase ingresada por la misma causa, ya es algo que podríamos decir único.
Creo que tenía 2 o 3 años