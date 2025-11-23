edición general
“Lo ocurrido es extremadamente raro; no se puede descartar la anestesia, pero hay que ser prudente”

La muerte de una niña de 6 años y el ingreso hospitalario de otra de 4 tras recibir anestesia en una clínica dental de Alzira ha desatado una profunda preocupación social y numerosas dudas. Sin embargo, los especialistas piden prudencia. Vicente Domingo, anestesista y miembro de la Sociedad Española de Anestesiología, explica que, con la información disponible, no es posible establecer una relación directa y clara con la anestesia y subraya que el caso presenta aspectos “muy extraños”.

Niñas de 4 y 6 años anestesiadas para extraerle dientes de leche.... que se van a caer solos...., y con tratamientos de caries ¡¡en dientes de leche!!....¿Nadie cuestiona estas burradas hechas descaradamente para sacar el dinero?¿Todo vale?
#7 La cuestión es el estado dental, si lo tiene podrido en la raíz hay que sacarlo...
#7 Aqui hay un monton de resultados sobre el tema, aunque una gran mayoria son de clinicas dentales.
www.google.com/search?q=pueden tener caries en dientes de leche
#7 De burradas nada. Si tiene dañado el diente habrá que empastarlo o extraerlo. ¿O dejamos un diente dañado. Aún niño hasta aque se le caiga, pudiendo producir dolor e infecciones que afecten ala mandiyonal diente definitivo?

Hay muchísimas causas por las que hacerlo. Lo que hay que exigir es que quien lo haga tenga la formación y la habilitación para realizar el tratamiento.
#11 en las épocas de la EGB no existían estas burradas y a ningún niño le pasó nada
#7 le dejas el diente mal con flemón, pus y dolor hasta los 12, ¿qué podría salir mal? Cuñaoo :palm:

El que viene debajo iba a salir bonito.
#7 Una caries en un diente de leche acaba afectando al permanente que viene detrás.
No soy anestesista pero estamos hablando de la típica anestesia para adormecer la encía? Me sorprende que eso pueda matar a un niño
#1 "En el caso de niños, donde puede ser más complicado aplicar la anestesia mediante inyección, se recurre a distintos niveles de sedación. La más leve, por vía inhalatoria con óxido nitroso"

Es una entrevista a un anestesista, pero no habla de cómo se anestesió/sedó concretamente a estas niñas, así que ni idea
#1 NO, Fue intravenosa, a través de una via....
La anestesia es uno de los procesos más complejos de la intervención quirúrgica. Por eso el anestesista es un profesional muy valorado. Pero principalmente cuando es total. Que una sedación local provoque una muerte es algo que efectivamente es tremendamente raro.

Pero que además pocos días después una segunda niña acabase ingresada por la misma causa, ya es algo que podríamos decir único.
#4 Los dos casos sucedieron en el mismo día.
#4 Yo he leí que los anestesiólogos no tiene claro como funciona del todo la anestesia o por lo menos algunos tipos de anestesia.
Esperemos a la autopsia y a las pruebas de toxicología pues realmente es un caso inusual.
Algo hay. La semana pasada murió, en condiciones similares, una niña en una clínica dental en Rumanía (también privada)
Creo que tenía 2 o 3 años
