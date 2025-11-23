“Lo ocurrido es extremadamente raro; no se puede descartar la anestesia, pero hay que ser prudente”

La muerte de una niña de 6 años y el ingreso hospitalario de otra de 4 tras recibir anestesia en una clínica dental de Alzira ha desatado una profunda preocupación social y numerosas dudas. Sin embargo, los especialistas piden prudencia. Vicente Domingo, anestesista y miembro de la Sociedad Española de Anestesiología, explica que, con la información disponible, no es posible establecer una relación directa y clara con la anestesia y subraya que el caso presenta aspectos “muy extraños”.