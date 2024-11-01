edición general
Ocupaciones en Cataluña: 96% en pisos vacíos y 80% de grandes titulares (cat)

Del total de 7.110 denuncias a partir de 2025 relacionadas con el fenómeno de la ocupación, el 96% son para usurpaciones (entradas en pisos vacíos) y solo el 4% son denuncias por violaciones a domicilio.

#1 Comorr
100% ocupaciones ilegales
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Falso, hay un 4% que es allanamiento de morada, es otro tipo de delito.
platypu #4 platypu
#2 allanamiento de morada no es ocupación
Benzo #11 Benzo *
#10 Y además, como bien dice #2, en el caso que comento, sería allanamiento de morada, no ocupación.
Gadfly #5 Gadfly
7000 ? Pero no decían que esto no pasaba y que son bulos de la derecha? Perdón, ultraderecha.
Benzo #10 Benzo *
#5 Bueno realmente lo que se critica es lo que dicen algunos medios, que te vas un fin de semana a visitar a tu prima y al volver te han ocupado la casa, vendiéndolo como si fuera lo habitual.

Y no digo que no sean un problema los casos que han existido. Pero hay que informar con rigor.
Connect #3 Connect
Es decidí, casi 300 pisos no estaban vacíos. Pues no son pocos. Todos son importantes, aunque sea uno, per aquí estamos hablando de un 4% de más de 7000! :-O
#6 bizcobollo
Intentar hacer creer que no hay problema porque la vivienda esté vacía.... Que pregunten a los vecinos a ver qué tal es la experiencia...
La ocupación es un cáncer
#8 Seat127
#6 Es la metástasis de un cáncer que es la especulación con la vivienda. ¿Qué hacen esas viviendas vacías en momentos de escasez de vivienda? Inflar el precio para que unos pocos maximicen beneficios.
Con la vivienda se está haciendo como con la medicina general: tratar los síntomas en lugar de remediar la causa.
Elimina la especulación inmobiliaria y los pisos vacíos y dejará de haber ocupas. Fácil.
#9 z1018
#8 esa solución que aportas es para el 80% de viviendas de los grandes fondos, para el otro 20% de viviendas, muchas de ellas propiedad de familias que las tienen por herencia o como inversión para tener un ingreso extra y que les ha supuesto esfuerzo y trabajo poder conseguirlas, ¿cuál es tu solución?
#7 Kuruñes3.0
xD xD xD xD sostenello, sostenello
Cuando ganen los PPrros vendrán los lloros...
