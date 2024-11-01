Ocupaciones en Cataluña: 96% en pisos vacíos y 80% de grandes titulares (cat)

Del total de 7.110 denuncias a partir de 2025 relacionadas con el fenómeno de la ocupación, el 96% son para usurpaciones (entradas en pisos vacíos) y solo el 4% son denuncias por violaciones a domicilio.
| etiquetas: ocupaciones , pisos vacíos , mossos
Y no digo que no sean un problema los casos que han existido. Pero hay que informar con rigor.
La ocupación es un cáncer
Con la vivienda se está haciendo como con la medicina general: tratar los síntomas en lugar de remediar la causa.
Elimina la especulación inmobiliaria y los pisos vacíos y dejará de haber ocupas. Fácil.
Cuando ganen los PPrros vendrán los lloros...