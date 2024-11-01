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La OCU denuncia el colapso de las citas previas para solicitar el paro y la jubilación

La OCU denuncia el colapso de las citas previas para solicitar el paro y la jubilación

La organización pide eliminar la cita previa para urgencias y garantizar plazos máximos para los trámites de solicitud de la pensión de jubilación y la prestación por desempleo

| etiquetas: ocu , sepe , prestaciones , jubilación , desempleo
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3 comentarios
9 2 0 K 114 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Menudo puto timo lo de la cita previa. Nos la colaron desde el COVID y es un puto cáncer de SIDA. Debería ser 50% y 50% para evitar las putas mafias de las citas.
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#2 Pitchford
¿Para las citas previas no hay ninguna norma que garantice un desfase máximo entre el día de solicitud y el día de la cita? Pues ya va siendo hora. Y estadísticas de cumplimiento de la norma y aumento de medios en caso de incumplimientos.
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Loyert #3 Loyert *
Lo de que la cita previa, como no se haga con un DNI que sea fijo y no se pueda cambiar para evitar estafas, no se va a poder solucionar...
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menéame