edición general
3 meneos
9 clics
El ocio no es perder el tiempo

El ocio no es perder el tiempo  

Vídeo de BaityBait que analiza la importancia del ocio y el descanso, frente al sentido de productividad.

| etiquetas: ocio , baitybait , cerebro , productividad
3 0 0 K 25 ocio
1 comentarios
3 0 0 K 25 ocio
Furiano.46 #1 Furiano.46
Y perder el tiempo no es ocio
0 K 10

menéame