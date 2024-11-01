Del ocaso de los dioses al ocaso de los búmeres

El optimismo normativo de la teoría -en realidad una retórica plana- de Jürgen Habermas, basado en la percepción de que muchas situaciones políticas actuales parecen más bien bloqueadas o dominadas por relaciones de poder que por deliberación racional, es un idealismo absoluto, que sólo una mente idílica puede permitirse. Es una suerte de hechizo religioso que permite ver ejércitos donde hay carneros, gigantes donde insensibles molinos de viento mueven sus aspas o profecías post eventum allí donde sólo habla una cabeza hueca que los...