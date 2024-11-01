Obturador Electrónico Vs Mecánico: ¿Cuál Elegir en Cada Situación?

Cuando uno profundiza en la forma en la que se obtienen las fotografías y "disecciona" una cámara, aparecen rápidamente distintos elementos como sensor, lente, visor, diafragma, espejo -si hablamos de una cámara tipo réflex-, obturador... Al igual que sucede con el cuerpo humano, algunos de estos componentes podríamos considerarlos más esenciales que otros. Pero cada uno cumple su función, participa y es necesario para el correcto funcionamiento global del cuerpo.