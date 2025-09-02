Observólogos buscan amor para Ned, un caracol neozelandés cuya concha gira a la izquierda en lugar de a la derecha

Desde un pequeño jardín en Nueva Zelandia, aparece un caracol solitario en busca de amor. Ned es el yin del yang de otro molusco, pero encontrarle pareja se ha convertido en un esfuerzo a nivel nacional. La razón es que la concha de Ned se enrolla hacia la izquierda, mientras que casi todas las demás lo hacen hacia la derecha. Se trata de una condición genética que ocurre en apenas uno de cada 40.000 y significa que los órganos reproductores de Ned no se alinean con los de la mayoría.