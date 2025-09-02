edición general
Observólogos buscan amor para Ned, un caracol neozelandés cuya concha gira a la izquierda en lugar de a la derecha

Desde un pequeño jardín en Nueva Zelandia, aparece un caracol solitario en busca de amor. Ned es el yin del yang de otro molusco, pero encontrarle pareja se ha convertido en un esfuerzo a nivel nacional. La razón es que la concha de Ned se enrolla hacia la izquierda, mientras que casi todas las demás lo hacen hacia la derecha. Se trata de una condición genética que ocurre en apenas uno de cada 40.000 y significa que los órganos reproductores de Ned no se alinean con los de la mayoría.

Pacman #4 Pacman
Llamándose Ned, deberían mirar en el zurditorium
MoñecoTeDrapo
#4 Pues creo que realmente va en su honor, por ser un "famoso" zurdo. Había otro al que llamaron en honor a un político de izquierdas:
es.m.wikipedia.org/wiki/Jeremy_(caracol)

Los helicicultores son unos guasones
a69 #2 a69
Un caracol de izquierdas
MoñecoTeDrapo
Situs inversus La quiralidad o_o
Situs inversus La quiralidad o_o
Malinke #11 Malinke *
#9 vale, he buscado y cuatro que vi todos giran a la derecha, pero lo que vi es que si los miras desde atrás, esos tienen la espiral del lado derecho y el del envío, del lado izquierdo.
Seguí mirando y vi uno del lado izquierdo.
#1 Leon_Bocanegra
Nueva Zelandia?
ChatGPT #3 ChatGPT
Siempre hay un roto para un descosido
#7 tednsi *
Estaré espeso hoy pero por la foto no veo nada raro. Pongo aquí una foto al azar de Google de un caracol y no veo donde está lo de que sea zurdo. Los veo iguales  media
Malinke #8 Malinke
#7 este también gira a la izquierda.
#9 tednsi *
#8 Joé, busca uno en Internet que no lo sea, yo no lo encuentro.
Y lo subes aquí para yo enterarme, por favor.
#10 Aas59 *
Pues si gira al revés, no encontrará ninguna novia formal.
#12 jjmf
Debe ser venenoso cuando no lo han echado ya en la paella.
