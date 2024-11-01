Con obra de Shakespeare, Ian McKellen se pronuncia contra asesinatos del ICE  

Ian McKellen sorprendió en The Late Show al interpretar un monólogo de William Shakespeare para denunciar los asesinatos cometidos por el ICE y las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. El actor pidió al público imaginar disturbios de hace 400 años en Londres contra extranjeros, para luego recitar a Tomás Moro: “¿Qué pensaríais de ser tratados así?”. La audiencia terminó aplaudiendo de pie.
| etiquetas: sir , ian mckellen , shakespeare , ice , tomás moro , inmigración , colbert
es decir, la paz. Ninguno de los presentes,
si hubieran vivido hombres así cuando erais niños,
que hubieran recortado la paz, como pretendéis vosotros ahora,
la paz en la que habéis crecido hasta hoy,
os hubiera sido arrebatada, y los tiempos sangrientos
no os hubieran permitido convertiros en hombres,
ay, pobres infelices, ¿qué es lo que habríais logrado,
aunque os hubiésemos concedido aquello que buscabais?
Conseguid que se los lleven, y…
Imaginad que veis a los desdichados forasteros con sus hijos a la espalda y su equipaje humilde arrastrándose a los puertos y costas para ser deportados, y vosotros, sentados como reyes sobre vuestros deseos, la autoridad silenciada por vuestra trifulca, y vosotros, ataviados con vuestras opiniones, ¿qué habríais conseguido? Yo os lo diré. Habríais
…