Con obra de Shakespeare, Ian McKellen se pronuncia contra asesinatos del ICE  

Ian McKellen sorprendió en The Late Show al interpretar un monólogo de William Shakespeare para denunciar los asesinatos cometidos por el ICE y las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. El actor pidió al público imaginar disturbios de hace 400 años en Londres contra extranjeros, para luego recitar a Tomás Moro: “¿Qué pensaríais de ser tratados así?”. La audiencia terminó aplaudiendo de pie.