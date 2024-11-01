edición general
La obra nueva rompe por primera vez la barrera de los 4.000 euros por metro cuadrado en Valencia

Comprar un piso recién construido de 90 metros cuadrados roza los 370.000 euros, un factor impulsado por la alta demanda y la escasa oferta, según el último informe de la UPV

