edición general
6 meneos
11 clics

La obra más feminista de Lorca se representará durante diez días en el Irán de los ayatolás

‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, llega a la capital iraní de la mano de la embajada española y sin traducirse al persa

| etiquetas: garcia lorca , iran
5 1 1 K 65 cultura
4 comentarios
5 1 1 K 65 cultura
kumo #2 kumo
A) El titular es de esos que...
B) Esto debe ser como cuando en España ponen cine iraní costumbrista sin doblar. Se la estamos devolviendo.
3 K 55
#3 soberao *
#2 ¿Existía la palabra feminismo en la época de Lorca? No estaba en el diccionario de la RAE en aquella época: webfrl.rae.es/DH1936.html  media
0 K 13
#4 soberao
#3 Feminista aparece una vez en un ejemplo: webfrl.rae.es/DH1936.html
0 K 13
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
«Esta obra está cerca de lo que ocurre culturalmente en el país con la situación de la mujer, mezclado con la religión y la cultura», explica Hosein Zeinali, director de la representación. Con 46 años y una trayectoria artística y académica ligada a España —vivió nueve años en Granada, donde se doctoró en realismo lorquiano, participó en proyectos teatrales y filmó un documental sobre el poeta—, Zeinali ya ha acercado otras obras del autor a los escenarios iraníes, como Yerma en 2022 y Bodas de sangre en 2024.
1 K 31

menéame