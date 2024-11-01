edición general
6 meneos
101 clics

El objeto interestelar 31/ATLAS, ¿es tecnología alienígena?

En esta etapa temprana de su paso por nuestro Sistema Solar, 3I/ATLAS, el recientemente descubierto intruso interestelar, ha mostrado diversas características anómalas, determinadas a partir de observaciones fotométricas y astrométricas. Como un ejercicio principalmente pedagógico, en este artículo presentamos un análisis adicional sobre la astrodinámica de 3I/ATLAS, e hipotetizamos que este objeto podría ser de origen tecnológico, y posiblemente hostil, como cabría esperar según la resolución del "Bosque Oscuro" al "Paradoja de Fermi".

| etiquetas: fermi , paradoja , campo , oscuro , aliens
5 1 0 K 48 ciencia
7 comentarios
5 1 0 K 48 ciencia
sorrillo #1 sorrillo
#0 En el titular has puesto 31 en vez de 3I.
1 K 24
#2 Toponotomalasuerte
Que la entradilla diga "posiblemente hostil" y que lo catalogues en ciencia... Delito de carcel.
1 K 21
#3 vGeeSiz
SIENSIA

a ver que pasa cuando llega a Marte, si se frena y cuando pase cerca nos hace luces o algo así
0 K 9
#4 Borgiano
¿Otra vez con lo mismo? Menuda turra!!
2 K 23
Ripio #5 Ripio
No.
Siguiente pregunta,
1 K 27
#6 PerritaPiloto
Otros que no han leído Cita con Rama.
0 K 9
Fraktal #7 Fraktal *
#0 Pero quién coño escucha nada de lo que diga Avi Loeb hoy en día... :palm:
0 K 7

menéame