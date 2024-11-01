El objeto interestelar 31/ATLAS, ¿es tecnología alienígena?

En esta etapa temprana de su paso por nuestro Sistema Solar, 3I/ATLAS, el recientemente descubierto intruso interestelar, ha mostrado diversas características anómalas, determinadas a partir de observaciones fotométricas y astrométricas. Como un ejercicio principalmente pedagógico, en este artículo presentamos un análisis adicional sobre la astrodinámica de 3I/ATLAS, e hipotetizamos que este objeto podría ser de origen tecnológico, y posiblemente hostil, como cabría esperar según la resolución del "Bosque Oscuro" al "Paradoja de Fermi".