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«Objetivos legítimos»: Irán amenaza con atacar las residencias de funcionarios estadounidenses e israelíes a medida que se recrudece la guerra [ENG]

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando militar conjunto de Irán, declaró el domingo que las residencias de funcionarios estadounidenses e israelíes podrían considerarse ahora «objetivos legítimos». Zolfaghari afirmó que la amenaza era una respuesta a lo que calificó de ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra barrios civiles en varias ciudades iraníes, en una fuerte escalada retórica que probablemente avivará los temores de un conflicto más amplio y de mayores riesgos para la población civil y los funcionarios.

| etiquetas: ebrahim zolfaghari , funcionarios , eeuu , israel , iran , objetivo
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