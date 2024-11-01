«Objetivos legítimos»: Irán amenaza con atacar las residencias de funcionarios estadounidenses e israelíes a medida que se recrudece la guerra [ENG]

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando militar conjunto de Irán, declaró el domingo que las residencias de funcionarios estadounidenses e israelíes podrían considerarse ahora «objetivos legítimos». Zolfaghari afirmó que la amenaza era una respuesta a lo que calificó de ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra barrios civiles en varias ciudades iraníes, en una fuerte escalada retórica que probablemente avivará los temores de un conflicto más amplio y de mayores riesgos para la población civil y los funcionarios.