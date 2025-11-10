El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, niega la acusación de pederastia y suspende su actividad

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones de abusos sexuales publicadas por El País contra el obispo Rafael Zornoza Boy, referidas a hechos de los años 90 del pasado siglo, y ha anunciado la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo". En un comunicado remitido a los medios, el obispado ha afirmado que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", y ha s