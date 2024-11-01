El Obispado de Cádiz y Ceuta niega las acusaciones de abusos sexuales contra el obispo Rafael Zornoza

El Obispado de Cádiz ha difundido este lunes un comunicado en el que rechaza las acusaciones de abusos sexuales publicadas por El País contra el obispo Rafael Zornoza, y subraya que los hechos a los que alude el diario, supuestamente ocurridos hace casi treinta años, “son muy graves y además falsos”. La diócesis confirma la investigación abierta en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, y asegura tener “plena confianza en la justicia”, al tiempo que expresa su disposición a colaborar en todo lo requerido.