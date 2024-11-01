edición general
NVIDIA recortaría la producción de gráficas GeForce RTX 50 en hasta un 40% durante la primera mitad de 2026

Según los últimos informes provenientes del foro chino Board Channels, NVIDIA aplicará un notable recorte a la producción de gráficas GeForce RTX 50. En concreto, será en 2026 cuando NVIDIA prácticamente reduzca la producción de sus gráficas a la mitad. Y esto simplemente es una respuesta a la situación del mercado actual, donde la memoria DRAM no solo es más costosa que nunca. Sino que también es casi imposible de conseguir debido a que su producción se ha reducido notablemente por producir chips de memoria enfocado a la IA.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Si pensábais cambiar/actualizar el PC en 2026 ... yo guardaría/invertiría ese dinero por el momento y me esperaba al menos hasta el 27.

Las GeForce RTX 5070 Ti y RTX 5060 Ti serán los primeros modelos en experimentar un recorte

Curiosamente, los más interesantes en relación calidad precio (salvo que te dediques a la IA en cuyo caso la 5090 no es tan para eso, no como para jugar)
tul #2 tul
#1 depende que parte, las gpu amd de la ultima generacio (9070 y 9060) estan a su mejor precio desde que salieron al mercado
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Pues date prisa, que algo me dice que la subida por el tema de la memoria no te la quita ni el tato. Y eso, si hay memoria para hacer nuevas AMDs.
tul #6 tul *
#4 si estuviera en casa ya hubiera apretado el gatillo apuntando a un 9070 xt que andan rozando los 600 lereles pero ando viviendo de prestado y tirando de un trasto montado con piezas viejas, donadas y wallapopeadas al menos por otro mes o asi y seguro que para entonces estos precios ya han volado...
pd. lo que tengo claro es que jensenjuan no va a volver a ver un duro mio ni en sueños.
#3 harverto
Va a ser hora de cambiar el monitor, el sillón, el teclado...
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

2026 .. el año de la alfombrilla en el desktop. xD
hazardum #7 hazardum
Es un tema complicado, no solo estan subiendo precios, si no que la gente está acaparando RAM y SSDs como si fueran papel higienico, por lo que durante un tiempo va a ser complicado actualizar o si necesitas un nuevo PC, pues la gente se tendra que adaptar a lo que hay.
