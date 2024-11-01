NVIDIA recortaría la producción de gráficas GeForce RTX 50 en hasta un 40% durante la primera mitad de 2026

Según los últimos informes provenientes del foro chino Board Channels, NVIDIA aplicará un notable recorte a la producción de gráficas GeForce RTX 50. En concreto, será en 2026 cuando NVIDIA prácticamente reduzca la producción de sus gráficas a la mitad. Y esto simplemente es una respuesta a la situación del mercado actual, donde la memoria DRAM no solo es más costosa que nunca. Sino que también es casi imposible de conseguir debido a que su producción se ha reducido notablemente por producir chips de memoria enfocado a la IA.
Las GeForce RTX 5070 Ti y RTX 5060 Ti serán los primeros modelos en experimentar un recorte
