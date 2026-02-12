edición general
3 meneos
19 clics
Un número de teléfono en el lomo y un milagro en el río: vuelve el 'fantasma del Ebro'

Un número de teléfono en el lomo y un milagro en el río: vuelve el 'fantasma del Ebro'

Hasta hace poco más de un siglo el esturión era una especie habitual en las pescaderías españolas. Se pescaba con cierta facilidad en los ríos Duero, Tajo o Guadiana, pero también en el Urumea, el Miño, el Júcar y el Turia, entre otros. En el Guadalquivir se reproducía abundantemente, tanto que su caviar se usaba para alimentar al ganado y la carne se vendía a bajo precio. Todo hasta que se inició la construcción de la presa del municipio sevillano de Coria del Río, en 1931.

| etiquetas: ebro , esturión , extinción , recuperación
3 0 0 K 29 ciencia
1 comentarios
3 0 0 K 29 ciencia
Catapulta #1 Catapulta
Algo que no entiendo, es cómo no se hace esto en todos los ríos de España. Hemos tardado un año en extinguir la mitad de las especies de los ríos y vamos a tardar mil en repararlo.
0 K 16

menéame