edición general
6 meneos
6 clics
El numero de extranjeros que compra pisos en Catalunya se ha TRIPLICADO y los jóvenes menores de 30 años han caído a la mitad

El numero de extranjeros que compra pisos en Catalunya se ha TRIPLICADO y los jóvenes menores de 30 años han caído a la mitad  

El cambio de panorama respecto al 2007, antes del estallido de la burbuja, es evidente. Los extranjeros que compran pisos se han triplicado y los jóvenes menores de 30 años que compran han caído a la mitad. Entonces eran uno de cada cuatro compradores, y ahora algo más de uno de cada 10. [cat]

| etiquetas: inmigracion , vivienda , especulacion
6 0 0 K 70 actualidad
14 comentarios
6 0 0 K 70 actualidad
Pertinax #9 Pertinax
#8 Esa frase es un bulo gótico. Tan solo te aviso porque algún día te crujirán por ello, y vendrás con tu milonga habitual de la persecución.
1 K 31
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#9 la secta de pederastas nos quiere muertos y van a por mi

Es un genocidio
0 K 20
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#12 Las pastillas abuelo!
0 K 9
#1 DenisseJoel
El gran reemplazo. :troll:
2 K 26
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Lo de la vivienda lo arreglamos quejandonos en redes sociales del tiempo, masificacion, cambio climático
0 K 20
#5 meneametemp
#4 O votando a un gobierno que haga cumplir la constitución
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 lleva sin ocurrir desde que nació la constitución

Ya viste la que le montaro a Podemos con decenas de juicios falsos, pruebas inventadas...
0 K 20
#10 meneametemp
#6 Y por desgracia también he visto como Podemos no ha hecho nada que solucione el problema cuando tenían poder.
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
¿Qué extranjeros pueden comprar? el de marruecos? el de colombia? o los guiris?

La extrema derecha señala a los pobres mientras los extranjeros con mas dinero que tú, te tiran del barrio

Incluso mataron 230 personas en Valencia para que esa gente consumiera
0 K 20
Pertinax #7 Pertinax
#2 ¿Sabes que tu última frase es reportable por bulo?
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 No lo he dicho mas de 1000 veces literalmente...

Sergi Pitarch, periodista: “Más que la dana, lo que preocupaba a la Generalitat era no alarmar demasiado a la población porque venía un puente” www.eldiario.es/comunitat-valenciana/sergi-pitarch-periodista-dana-pre
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Por esto se me persigue, insulta, acosa, amenaza la vida privada

Porque pongo el chiringuito en peligro
0 K 20
aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro
#3 Creo que es porque eres un hipeventilado, hiperbolico, hipotenusa
0 K 9
#11 guillersk
gorritopeplata. Jpg
0 K 10

menéame