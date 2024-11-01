Los nuevos contratos por diferencia prometen bajar el precio mayorista de la luz en toda la Unión Europea

Bruselas ha propuesto redefinir este sistema para mejorar la participación en mercados intradía, de balance y a plazo. La Comisión Europea ha publicado nuevas orientaciones sobre el diseño de los contratos por diferencia bidireccionales (conocidos como CfDs o 2w-CfDs), un instrumento que será obligatorio a partir de 2027 para apoyar las inversiones en nuevas instalaciones de generación renovable y nuclear. Este mecanismo, destinado a proporcionar estabilidad financiera a los productores y proteger a los consumidores frente a la volatilidad
Buena observación.
que basicamente es el precio maximo en que los mayoristas pueden vender la electricidad al consumidor
Y nunca, nunca, nunca, va seguir la curva del "spot" price del dia, ya que ponen algo llamado "servicios de ajuste, peajes y cargos"
Lo puedes ver visualmente aqui
www.esios.ree.es/es/pvpc
o aqui* www.ree.es/en/datos/todate
En resumen, nos roban a mano abierta,y se protegen descaradamente en los precios bajos de produccion, que es cuando hay mas solar por el dia. , y supongo que es porque los politicos acaban en sus consejos directivos . Hay que seguir las tradiciones nacionales.
Pagar e icentivar horas negativas ,o hacer contratos con precios de electricidad subvencionados* no es la solucion.
Mas inversiones en red y en baterias,que ningun MWh producido se desperdicie.