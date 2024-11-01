Los nuevos contratos por diferencia prometen bajar el precio mayorista de la luz en toda la Unión Europea

Bruselas ha propuesto redefinir este sistema para mejorar la participación en mercados intradía, de balance y a plazo. La Comisión Europea ha publicado nuevas orientaciones sobre el diseño de los contratos por diferencia bidireccionales (conocidos como CfDs o 2w-CfDs), un instrumento que será obligatorio a partir de 2027 para apoyar las inversiones en nuevas instalaciones de generación renovable y nuclear. Este mecanismo, destinado a proporcionar estabilidad financiera a los productores y proteger a los consumidores frente a la volatilidad