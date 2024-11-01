edición general
Los nuevos caprichos de Moreno Bonilla: catering y perfumes a cargo del presupuesto de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha vuelto a ser el foco de la polémica después de que la Administración haya desembolsado 470 euros en un perfume y 1.155 euros en un servicio de catering el día que el Gobierno andaluz reabrió las Atarazanas en Sevilla y celebró su Consejo de Gobierno. A través del perfil de contratación pública de la Junta de Andalucía se puede acceder a estos dos gastos que han suscitado enormes quejas en distintos usuarios en redes sociales, sobre todo en mitad de la polémica por los fallos en el......

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Caprichitos a costa de los demás que se da el señorito.
pepel #2 pepel
Le sale más económico comer con Mazón en el Ventorro.
Ankor #3 Ankor
Por menos de eso ha dimitido gente... Donde estara Peinado en estos casos?
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Esta con Hurtado a ver si unifican criterios y portadas de periódicos para sus juicios.
