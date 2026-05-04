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Nuevo ultimatum de Trump a Irán: 24 horas, después de eso el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que si Irán ataca algún barco estadounidense en las cercanías del estrecho de Ormuz será “borrado de la faz de la Tierra”. “Irán ha recibido solo 24 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos“, sostuvo el mandatario norteamericano en declaraciones a la cadena Fox News. El domingo, Trump anunció el inicio del Proyecto Libertad, una operación mediante la cual el ejército estadounidense “guiará” a los barcos a través...

| etiquetas: geoestrategia , política , información , guerra , economía , petróleo
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7 comentarios
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#2 Kuruñes3.0 *
Que cansino es este tio, me recuerda al Nerón de Quo Vadis, falta un Petronio que lo manda a la...

"¡Salud, augusto, y no cantes; asesina, pero no hagas versos; envenena, pero no bailes; incendia, pero no toques la cítara!"
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Deviance #7 Deviance
#2 Joder, y tanto compañero, hasta los putos cojones del zanahorio este trastornao de los huevos. Es que ya hartan los putos yankis, coño.
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#4 chocoleches
Irán no le ha hecho el mínimo caso en los cuatro o cinco anteriores (cuántos van ya?) vamos a repetir lo que no ha funcionado desde el primero, que es el único que tenía alguna posibilidad de hacerlo.

Hola soy Trump y puedes comprar mi libro The Art of Deal por sólo 14,37 eur en Amazon.
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alehopio #1 alehopio
Otra fuente

www.ntn24.com/noticias-actualidad/trump-lanza-nueva-advertencia-al-reg

Este lunes 4 de mayo, según cita el medio de comunicación Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra el régimen iraní.

En concreto, el jefe de Estado de Estados Unidos habló sobre los eventuales ataques, por parte de la dictadura de los ayatolás, a cualquier buque de la unión americana que trabaje…   » ver todo el comentario
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#5 Leon_Bocanegra
Primero amenazas y después TACO
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Asimismov #3 Asimismov
¿Los ultimátum de Trump, son ultimatrump?

Lo dejo. Ya me voy a dormir
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Priorat #6 Priorat
Ya empezamos de nuevo. Que cansino.

Trump: No se ofusque ante su terror tecnológico.
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menéame