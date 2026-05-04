Nuevo ultimatum de Trump a Irán: 24 horas, después de eso el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que si Irán ataca algún barco estadounidense en las cercanías del estrecho de Ormuz será “borrado de la faz de la Tierra”. “Irán ha recibido solo 24 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos“, sostuvo el mandatario norteamericano en declaraciones a la cadena Fox News. El domingo, Trump anunció el inicio del Proyecto Libertad, una operación mediante la cual el ejército estadounidense “guiará” a los barcos a través...
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"¡Salud, augusto, y no cantes; asesina, pero no hagas versos; envenena, pero no bailes; incendia, pero no toques la cítara!"
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Este lunes 4 de mayo, según cita el medio de comunicación Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra el régimen iraní.
En concreto, el jefe de Estado de Estados Unidos habló sobre los eventuales ataques, por parte de la dictadura de los ayatolás, a cualquier buque de la unión americana que trabaje… » ver todo el comentario
Lo dejo. Ya me voy a dormir
Trump: No se ofusque ante su terror tecnológico.