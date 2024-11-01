edición general
El nuevo régimen de guerra alemán

Noam Chomsky comentó en una ocasión que el desmantelamiento del estado de bienestar en favor del complejo militar-industrial es un viejo proyecto que se remonta a la época del New Deal. Según Chomsky, las prestaciones sociales estimulan el deseo de la gente de mayor autodeterminación y derechos democráticos, obstaculizando así el autoritarismo. El gasto militar, en cambio, genera grandes beneficios sin el “peligroso” beneficio de los derechos sociales. Las fuerzas neoliberales de la UE llevan décadas presionando para recortar el bienestar

2 comentarios
gelatti #1 gelatti
¿Entonces Rusia es una amenaza para Europa o no? ¿Nos podemos fiar pues de un "aliado" como EEUU?
ElBeaver #2 ElBeaver
Seguro que estos hasta dejan la puerta de su casa abierta.
