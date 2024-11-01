edición general
Nuevo récord de temperatura en noviembre de 23,5 grados en Delsberg (Eng)

Poco después del mediodía, las temperaturas rondaban los 20 grados en muchos lugares, por ejemplo, en Tänikon TG, con 18,4 grados, y en Basilea, con 18,2 grados. El nuevo récord en Delsberg es significativamente superior al récord establecido en 2023, según informó Meteonews en la plataforma X. Los datos de medición se recopilan desde 1959. Otros posibles candidatos a batir el récord son los valles del Föhn. En Vaduz, en el Principado de Liechtenstein, por ejemplo, el récord actual para noviembre es de 23,7 grados.

#1 concentrado
De seguir así, los tradicionales saltos de Garmisch-Partenkirchen de primero de año se van a tener que hacer sobre colchonetas.
arturios #2 arturios *
Capital de Jura (Suiza) y entre montañas, así que, sin leer aun la noticia, apuesto por un efecto Foehn a lo bruto, algo puntual y que se repite cada vez que hay viento sobrecalentado que tiene que superar las montañas.

Leída la noticia y no pone nada, pero me apuesto a que es eso.
