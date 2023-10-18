edición general
El nuevo NSN Cycling Team es el adiós definitivo a Israel

El proyecto que durante años operó bajo el paraguas de Israel Premier Tech ya es historia. El equipo culmina una transformación total y reaparece con una identidad completamente nueva: NSN Cycling Team, un conjunto con licencia suiza, base operativa en Barcelona y Girona y una visión que se aleja por completo del pasado. La entrada en escena de NSN (Never Say Never), la empresa ligada al exfutbolista español Andrés Iniesta, ha sido el acelerador que permite mantener viva la estructura .

Pitchford
Misión cumplida. Ahora a ver si se puede lograr que los equipos israelíes de futbol, baloncesto y otros deportes solo puedan jugar en Israel y EEUU.
mecha
#1 o que echen también al equipo de emiratos del ciclismo también. Digo yo que si echamos a un genocida los echamos a todos, aunque el otro no esté de moda.

Y si hablamos de otros deportes, que echen A EEUU primero. El resto no son nadie en comparación.
BoardMaster
Que manifestarse no servía para nada decían...
Urasandi
He estado viendo quién está detrás, y he llegado a estos simpáticos suizos.... metropoliabierta.elespanol.com/economia/20231018/stoneweg-el-fondo-his
