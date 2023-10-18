El nuevo NSN Cycling Team es el adiós definitivo a Israel

El proyecto que durante años operó bajo el paraguas de Israel Premier Tech ya es historia. El equipo culmina una transformación total y reaparece con una identidad completamente nueva: NSN Cycling Team, un conjunto con licencia suiza, base operativa en Barcelona y Girona y una visión que se aleja por completo del pasado. La entrada en escena de NSN (Never Say Never), la empresa ligada al exfutbolista español Andrés Iniesta, ha sido el acelerador que permite mantener viva la estructura .