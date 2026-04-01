Un nuevo motor de búsqueda revela si los antepasados pertenecieron al partido nazi (ENG)

Un nuevo buscador online alemán está ayudando a la gente a descubrir si sus antepasados fueron miembros del Partido Nazi. Christian Rainer, de Austria, declaró a la BBC que encontró el nombre de su abuelo "en cuestión de segundos". "Descubrí que se afilió al Partido Nazi alrededor del 21 de abril de 1938, pocos días después del Anschluss", cuando Adolf Hitler anexionó Austria a Alemania, dijo. Esta herramienta en línea permite a las personas buscar entre varios millones de tarjetas de afiliación al Partido Nazi, las "NSDAP-Mitgliederkartei