El nuevo Mercedes Clase S prescinde de la conducción autónoma de nivel 3: la relación entre los costes de desarrollo y las demandas de los clientes no es la adecuada [DE]

Mercedes fue el primer fabricante del mundo en recibir la aprobación para la tecnología de conducción autónoma Nivel 3. Pero ahora la compañía da marcha atrás: la nueva Clase S prescindirá de la función de conducción autónoma. En su lugar, Mercedes apuesta por el sistema Drive Assist Pro de Nivel 2++, más asequible, que requiere que el conductor mantenga la atención. Aunque los particulares son reticentes, la esperanza son los robotaxis, ya que los operadores de flotas estarían dispuestos a pagar para ahorrar en su principal coste: el conductor

Pixmac
Yo no me fío, aún, y puede que muchos clientes tampoco se fíen de la conducción autónoma de nivel 3. Aún es algo temprano para su uso regular, que tienen fallos y un fallo puede llevar a un accidente grave o fatal. De tener un accidente que sea cosa del conductor, no por ser vago y dejarle la conducción a un coche que aún no tiene un sistema totalmente fiable.
