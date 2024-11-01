El nuevo líder supremo de Irán firma con su nombre un misil dirigido a Israel

El nuevo líder supremo de Irán firmó un mensaje en un misil dirigido a Israel al lanzar sus primeros ataques pocas horas después de su nombramiento. Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado el domingo líder supremo de la República Islámica de Irán. En una de sus primeras maniobras en el poder, publicó en el canal Telegram de la cadena estatal IRIB la imagen de un proyectil en el que se leía “A tu servicio, Sayyid Mojtaba”.