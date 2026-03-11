Nuevo líder supremo está “a salvo” pese a heridas, según Teherán; Irán amenaza con ataques a bancos en Medio Oriente

Según los servicios de inteligencia de Israel, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó levemente herido durante la guerra en curso, por lo que no ha sido visto en público. Por su parte, un asesor presidencial reconoció que el hijo de Alí Jamenei sufrió lesiones leves, pero subrayó que está "sano y salvo". Entretanto, el conflicto escala: Teherán amenaza con atacar entidades financieras vinculadas a EE .UU. e Israel en Medio Oriente y la Embajada de EE. UU. en la capital iraquí advirtió una amenaza de secuestro...