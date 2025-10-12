El nuevo libro de Milei: capítulos ya publicados, viejos discursos y un ‘milagro’ necesitado de auxilio

Su nuevo libro tiene, en rigor, poco de nuevo. Consta de 573 páginas en 32 capítulos. Pero 191 de esas páginas y 11 de esos capítulos ya habían sido impresos: la mayoría —9 capítulos— en el libro anterior de Milei, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Planeta, 2024). Los demás, en otras publicaciones periodísticas. Así, los únicos textos inéditos que incluye el libro son dos prólogos que no llevan la firma de Milei, sino del diputado Alberto Bertie Benegas Lynch y del biógrafo del presidente, Marcelo Duclos.