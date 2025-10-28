En un nuevo informe la relatora de la ONU para Palestina acusa a comunidad internacional de “complicidad” en la ofensiva israelí en Gaza

La investigación, titulada El genocidio de Gaza, un crimen colectivo, examina el papel de 63 países que se han relacionado con Israel a nivel diplomático, militar o comercial durante la guerra en el enclaves,que podrían suponer “la asistencia o la participación directa” en actos ilegales como crímenes de guerra y genocidio. EE UU, Alemania e Italia son los Estados más mencionados en el informe y connivencia en distintos grados de múltiples países europeos y árabes.Señala Alemania como “el segundo mayor proveedor de armas durante el genocidio”,
"La Casa Blanca emitió sanciones contra Albanese, impidiéndole el acceso a EE UU y a la sede de la ONU en Nueva York". Es todo tan loco que si no fuera por los miles de muertos, heridos y el sufrimiento que lo acompaña, daba para una ópera bufa. Pobres palestinos.