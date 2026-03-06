edición general
14 meneos
56 clics
Un nuevo 'Hitler' dispuesto a bombardear Teherán: el príncipe heredero de Irán cae en la trampa de unos humoristas rusos

Un nuevo 'Hitler' dispuesto a bombardear Teherán: el príncipe heredero de Irán cae en la trampa de unos humoristas rusos

Reza Pahlavi, hijo del último Sha de Irán, ha sido víctima de una elaborada broma organizada por los humoristas rusos Vovan y Lexus, que lo convencieron durante una videollamada de que Alemania estaba preparando un ataque militar contra Irán.

| etiquetas: heredero , irán , humoristas
11 3 0 K 315 politica
8 comentarios
11 3 0 K 315 politica
pitercio #2 pitercio *
Un Palagüi te encaja perfectamente en la funda de una Machado o lo puedes envolver en un Güaidó.
1 K 30
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El Nobel de la Paz va a estar reñido este año, entre Trump, Netanyahu y este pavo.
0 K 15
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Sólo por tocar los cojones se lo daba al perro xanxe. xD
0 K 15
vicvic #7 vicvic *
A estos no les verás gastando una broma a un pro invasión rusa, por ejemplo.

Valientes sinvergüenzas. Estos humoristas son los que siempre bromean con los exiliados, con los invadidos y nunca hacen bromas con los fascistas, los invasores, los asesinos como Putin. No lo llames humor, llamalo propaganda a sueldo.
0 K 12
#6 pirat
Neopatriotismo...
0 K 9
SeñorMarron #4 SeñorMarron
¿Estos también fueron los que llamaron "carapolla" a Almeida? No?
0 K 7
#5 pirat *
Al almeida madrili también dejaron en evidencia su inhumanidad con esto mismo, que le dieron pie a manifestarse favorable a deportar de vuelta a los ucros que se habían refugiado en "su" ciudad huyendo de la guerra.
El final fue glorioso cuando se destaparon y acabaron descojonándose de él y de sus "principios"...
Y luego alardea de solidaridad y apoyo a los agredidos...
#4 ?
1 K 16
SeñorMarron #8 SeñorMarron
#5 Si, gracias! Ahora recuerdo, Almeida se puso a favor de mandar a los refugiados de vuelta a la guerra (contradiciendo la declaración de DDHH). Y al final le recordaron su apodo, entpces fue cuando se dió cuenta de que algo no estaba bien. Vaya comadreja!
0 K 7

menéame