Un nuevo 'Hitler' dispuesto a bombardear Teherán: el príncipe heredero de Irán cae en la trampa de unos humoristas rusos

Reza Pahlavi, hijo del último Sha de Irán, ha sido víctima de una elaborada broma organizada por los humoristas rusos Vovan y Lexus, que lo convencieron durante una videollamada de que Alemania estaba preparando un ataque militar contra Irán.
Valientes sinvergüenzas. Estos humoristas son los que siempre bromean con los exiliados, con los invadidos y nunca hacen bromas con los fascistas, los invasores, los asesinos como Putin. No lo llames humor, llamalo propaganda a sueldo.
El final fue glorioso cuando se destaparon y acabaron descojonándose de él y de sus "principios"...
Y luego alardea de solidaridad y apoyo a los agredidos...
#4 ?