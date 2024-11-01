edición general
8 meneos
18 clics
Nuevo estudio descubre que millones de personas queman plástico para cocinar o calentarse ante la falta de energía y servicios básicos, creando una crisis de salud oculta

Nuevo estudio descubre que millones de personas queman plástico para cocinar o calentarse ante la falta de energía y servicios básicos, creando una crisis de salud oculta

Para el Curtin Institute for Energy Transition, el problema ha pasado desapercibido porque no se parece a la contaminación “clásica”. El fondo del problema es doble: pobreza energética y sistemas de residuos que no funcionan. Sin gas asequible, sin electricidad estable, sin recogida regular de basura, cualquier política se queda en papel.A esto se suma una tendencia global inquietante: el uso de plástico sigue creciendo y podría triplicarse en las próximas décadas. Más envases, más residuos, más presión sobre comunidades que ya viven al límite.

| etiquetas: plástico , combustible , hogar , pobreza , contaminación , curtin , energía
6 2 0 K 83 actualidad
3 comentarios
6 2 0 K 83 actualidad
plutanasio #1 plutanasio
En honduras yo he visto quemar camisetas para cocinar. De esas que dan las ONG y allí tienen por toneladas. Las revenden pero cuando no tenían gas usaban camisetas para hacer leña.
2 K 37
#2 _4126 *
#1 supongo que hablas de camisetas nuestras usadas que tiramos a los containers de ropa que terminan en vertederos de allí.
0 K 7
#3 SpeakerBR *
#1 En muchas zonas de Honduras es habitual quemar leña. Tienen una gran deforestación y luego cuando hay lluvias torrenciales hay deslizamiento de tierras.

Nunca vi ni escuche que quemaran ropa.
0 K 7

menéame