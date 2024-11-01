Nuevo estudio descubre que las mariposas han caído un 22 % en EE. UU. y que la monarca occidental podría desaparecer con un 99 % de probabilidad

No necesitan grandes desastres para desaparecer. Les basta con pequeñas alteraciones. Un jardín con insecticida. Una carretera que divide su hábitat. Una sequía más intensa de lo habitual. Los estudios recientes muestran una tendencia preocupante: una caída del 22 % en las poblaciones en apenas dos décadas. Algunas especies han sufrido descensos superiores al 90%. Y muchas de estas pérdidas pasan desapercibidas. Los insectos funcionan como una red. Si se rompe un hilo, el impacto se extiende. Las mariposas son polinizadores clave.