Nuevo estudio descubre que las mariposas han caído un 22 % en EE. UU. y que la monarca occidental podría desaparecer con un 99 % de probabilidad

No necesitan grandes desastres para desaparecer. Les basta con pequeñas alteraciones. Un jardín con insecticida. Una carretera que divide su hábitat. Una sequía más intensa de lo habitual. Los estudios recientes muestran una tendencia preocupante: una caída del 22 % en las poblaciones en apenas dos décadas. Algunas especies han sufrido descensos superiores al 90%. Y muchas de estas pérdidas pasan desapercibidas. Los insectos funcionan como una red. Si se rompe un hilo, el impacto se extiende. Las mariposas son polinizadores clave.
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Ahora es peor un "jardin con herbicida" porque no hay hierba, es un desierto y como mucho tiene una zona con cesped que no se lo comen ni las cabras.
Los herbicidas han demostrado ser un peligro de varias magnitudes mayor que los insecticidas, además que un insecticida lo lava la lluvia, pero el herbicida convierte la zona en un desierto sin hierba aunque llueva.