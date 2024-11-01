edición general
Nuevo estudio confirma que el aceite de oliva virgen extra es el más saludable del mundo tras analizar 32 grasas comestibles

Nuevo estudio confirma que el aceite de oliva virgen extra es el más saludable del mundo tras analizar 32 grasas comestibles

No se puede hablar de aceite de oliva y salud sin mencionar a Ancel Keys, fisiólogo de la Universidad de Minnesota conocido como “el padre de la dieta mediterránea”. Su interés por la dieta y las enfermedades cardiovasculares le llevó a realizar el Estudio de los Siete Países, considerado uno de los trabajos fundacionales de la nutrición moderna. De hecho, los estudios de las últimas décadas han demostrado que el aceite de oliva es el más saludable del mundo, afirma el investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa Javier Sánchez Perona. Tra

wildseven23 #1 wildseven23
Con el precio que tiene, el mensaje es claro: la salud es solo para los ricos.
Tontolculo #2 Tontolculo *
Esto da excusa para que le metan otro plus de precio
#3 hokkien
#2 la madre que los parió
#4 cocococo
A toda la gente anciana que le pregunto me responde que siempre ha consumido aceite de oliva. Quienes consumen aceite de girasol, de semillas, de soja y esas cosas... es raro que pasen de 75 - 80 años, pienso yo.

Yo antes solamente consumía aceite de oliva, pero cuando empezaron a subirle el precio empecé a consumir aceite de manteca. Ahora estoy consumiendo oliva nuevamente porque le bajaron el precio. De todos modos la manteca dicen que es muy sana. Antes había gente que vivía una burrada de años y siempre freían con manteca.

youtu.be/OauMbGOAEbk

youtu.be/b3JEUWMDqP4
