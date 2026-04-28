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Un nuevo estudio afirma que la música clásica y el jazz son menos complejos a día de hoy

Un análisis de 20.000 archivos MIDI desde el año 1600 revela que la música se ha simplificado. El estudio, publicado en 'Nature', señala que el jazz y la clásica buscan ahora la accesibilidad frente a la densidad armónica, una tendencia que también se nota en internet y las redes. Las generaciones mayores suelen lamentar que la música era mejor en su época, pero ¿era también más compleja? Un nuevo estudio, centrado especialmente en la música clásica y el jazz, sostiene que estos géneros se han simplificado y que no necesariamente es algo...

| etiquetas: música clásica , jazz , complejidad
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7 comentarios
6 0 0 K 72 cultura
#3 BoosterFelix *
Pocas actividades humanas han mostrado involución en la especie humana tan claramente como la música: empiezas con Bach, y terminas con el reguetón. ¿Está la música intentando advertirnos de algo? ¿en serio ningún antropólogo se ha fijado en esto para investigarlo?
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Narmer #5 Narmer
#3 En el pasado la música de Bach, Mozart et alt, la financiaban reyes, aristócratas y ricos mecenas. Gente educada y de gusto refinado, al menos comparada con el vulgo. Hoy en día son las compañías discográficas las que financian a los grupos que escuchamos por la radio. Su público objetivo no son unos pocos millonarios, sino millones de ¿pobres?, con poca a nula educación musical, y les alimentan con tonadillas simples y fáciles de digerir, que son las que venden.

Un ejemplo. Fui a un…   » ver todo el comentario
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#7 BoosterFelix *
#5 Yo lo mas pop que puedo soportar sin caer en depresión es la música disco, la de los 70-80 o allá. De las poquitas cosas no clásicas que salvaría de la hoguera.
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placeres #6 placeres *
En una lectura en diagonal.
Creo que lo más interesante del artículo de Nature es como han podido hacer la metodología de la clasificación de la complejidad, las conclusiones son bastante meh, incluso para alguien con oído de corcho.

Solo hay que ver el grafico adjunto del paper.
En clásica el desplome vino a partir del inicio del siglo XX que fue fruto de los movimientos de la época Debussy o los modernistas
En jazz es igual se puede ver la evolución, jazz con el giro a uno más directo de los 50-60 o como cambiaron a otras complejidades en los 70 con el ¿jazz free?

Además que el resto de géneros solo se puede estudiar desde los años 1960 pues igualmente genera más dudas en sus conclusiones.  media
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FlautaDeCaña #4 FlautaDeCaña *
A bote pronto se me ocurren dos causas.

La primera la ejemplifica Joaquín Sabina, a quien en una entrevista en sus primeros años de éxito le preguntaron: no te parece que te has vendido, que tu mejor época creativa fue en La Mandrágora? Y el contestó: si, pero ahora tengo para vivir

La segunda tiene que ver con el mundo que vivimos, cada vez más estresado por el sueldo, una vivienda, una agresividad y frustración sin límites,... Toda música es la expresión de una emoción y, sin abandonar por completo la complejidad, necesitas darle a la mente aquello que le falta

Soul food
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Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Pero cómo... ¿el barroco terminó ya?
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jonolulu #2 jonolulu
#1 No tío, Quevedo sigue componiendo
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menéame