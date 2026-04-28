Un nuevo estudio afirma que la música clásica y el jazz son menos complejos a día de hoy

Un análisis de 20.000 archivos MIDI desde el año 1600 revela que la música se ha simplificado. El estudio, publicado en 'Nature', señala que el jazz y la clásica buscan ahora la accesibilidad frente a la densidad armónica, una tendencia que también se nota en internet y las redes. Las generaciones mayores suelen lamentar que la música era mejor en su época, pero ¿era también más compleja? Un nuevo estudio, centrado especialmente en la música clásica y el jazz, sostiene que estos géneros se han simplificado y que no necesariamente es algo...