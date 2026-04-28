Un nuevo estudio afirma que la música clásica y el jazz son menos complejos a día de hoy

Un análisis de 20.000 archivos MIDI desde el año 1600 revela que la música se ha simplificado. El estudio, publicado en 'Nature', señala que el jazz y la clásica buscan ahora la accesibilidad frente a la densidad armónica, una tendencia que también se nota en internet y las redes. Las generaciones mayores suelen lamentar que la música era mejor en su época, pero ¿era también más compleja? Un nuevo estudio, centrado especialmente en la música clásica y el jazz, sostiene que estos géneros se han simplificado y que no necesariamente es algo...
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Un ejemplo. Fui a un… » ver todo el comentario
Creo que lo más interesante del artículo de Nature es como han podido hacer la metodología de la clasificación de la complejidad, las conclusiones son bastante meh, incluso para alguien con oído de corcho.
Solo hay que ver el grafico adjunto del paper.
En clásica el desplome vino a partir del inicio del siglo XX que fue fruto de los movimientos de la época Debussy o los modernistas
En jazz es igual se puede ver la evolución, jazz con el giro a uno más directo de los 50-60 o como cambiaron a otras complejidades en los 70 con el ¿jazz free?
Además que el resto de géneros solo se puede estudiar desde los años 1960 pues igualmente genera más dudas en sus conclusiones.
La primera la ejemplifica Joaquín Sabina, a quien en una entrevista en sus primeros años de éxito le preguntaron: no te parece que te has vendido, que tu mejor época creativa fue en La Mandrágora? Y el contestó: si, pero ahora tengo para vivir
La segunda tiene que ver con el mundo que vivimos, cada vez más estresado por el sueldo, una vivienda, una agresividad y frustración sin límites,... Toda música es la expresión de una emoción y, sin abandonar por completo la complejidad, necesitas darle a la mente aquello que le falta
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