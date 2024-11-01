edición general
Nuevo enjambre sísmico en el Teide, el tercero en una semana

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado cerca de un millar de terremotos en un nuevo enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide, en la cumbre de Tenerife. Se trata del tercero en apenas una semana. El número de eventos híbridos contabilizados es de 950 aunque en las próximas horas, con un estudio pormenorizado, podría aumentar. Este último enjambre comenzó a las 23.00 horas de ayer y se ha prolongado hasta primeras horas de hoy jueves, detallan fuentes del IGN, que hablan de una actividad sismológica intensa en la última semana.

Graffin #2 Graffin
Joer, hay que quitar ya al Perrosanxe, es gafe 100%.
Pandemia, Dana, volcán de la palma, guerra de ucrania, accidente de tren, apagon de toda España,... y ahora otro volcán.

Me alegro de que no haya estado la derecha gobernando en estas cosas, pero joer.
