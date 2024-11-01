Nuevo enjambre sísmico en el Teide, el tercero en una semana

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado cerca de un millar de terremotos en un nuevo enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide, en la cumbre de Tenerife. Se trata del tercero en apenas una semana. El número de eventos híbridos contabilizados es de 950 aunque en las próximas horas, con un estudio pormenorizado, podría aumentar. Este último enjambre comenzó a las 23.00 horas de ayer y se ha prolongado hasta primeras horas de hoy jueves, detallan fuentes del IGN, que hablan de una actividad sismológica intensa en la última semana.