más visitadas
7093
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
6218
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
7211
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
4841
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
4061
clics
El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después
más votadas
536
Fallece la periodista Patricia López, clave en las investigaciones sobre las cloacas del Estado
376
Trump ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo de Europa: ha llegado la hora de responder
451
Caso López Madrid contra la doctora Pinto: diez años de corrupción policial al servicio del poderoso empresario
350
Italia sube al 26% el IVA de la vivienda vacacional
669
Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
26
clics
El nuevo dopaje de la 'EPO de los gusanos marinos' que viene de China y alarma a la WADA: ¡sangre con diez veces más oxígeno!
El M101, hemoglobina extraída del gusano Arenicola Marina, multiplica por diez el transporte de oxígeno sin alterar el pasaporte biológico
|
etiquetas
:
dopaje
,
ciclismo
,
nuevo
,
china
,
alarma
1
0
0
K
20
ciencia
3 comentarios
#1
cenutrios_unidos
Putos chinos...nos están jodiendo el mundo. No como nuestro mesías Trump.
De verdad, esto ya comienza a ser vergonzoso.
0
K
14
#3
Eibi6
#1
lo peor es que sale de un gusano que viene de las costas de Inglaterra y lo que es el desarrollo de la investigación se realizó en Francia... Pero China en el titular por qué genera más escándalo que son los malos
Cc
#2
que tampoco leisle la noticia
1
K
23
#2
angar300
Nos llevan varios miles de años de ventaja... va a estar complicado adelantarlos (y ahora, encima con los gusanos...)
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
