El nuevo dopaje de la 'EPO de los gusanos marinos' que viene de China y alarma a la WADA: ¡sangre con diez veces más oxígeno!

El M101, hemoglobina extraída del gusano Arenicola Marina, multiplica por diez el transporte de oxígeno sin alterar el pasaporte biológico

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Putos chinos...nos están jodiendo el mundo. No como nuestro mesías Trump.

De verdad, esto ya comienza a ser vergonzoso.
Eibi6 #3 Eibi6
#1 lo peor es que sale de un gusano que viene de las costas de Inglaterra y lo que es el desarrollo de la investigación se realizó en Francia... Pero China en el titular por qué genera más escándalo que son los malos

Cc #2 que tampoco leisle la noticia
#2 angar300
Nos llevan varios miles de años de ventaja... va a estar complicado adelantarlos (y ahora, encima con los gusanos...)
