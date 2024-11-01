El nuevo director ejecutivo de Mozilla dice que Firefox "evolucionará hasta convertirse en un navegador con inteligencia artificial" [ENG]

Anthony Enzor-DeMeo finalmente asumió su cargo de director ejecutivo de Mozilla Corporation y para celebrarlo publicó una publicación en su blog en la que detalla el “próximo capítulo” de la empresa. ¿Las noticias de primera plana? Dice que Firefox seguirá siendo un "ancla" para la empresa, pero confirma que "evolucionará hasta convertirse en un navegador de IA moderno" para desbloquear nuevas oportunidades de ingresos para la empresa.