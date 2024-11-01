Nuevo choque entre el PP y García en el Senado: «Dimita ya por el bien de la sanidad española»

Romero ha abierto su intervención con una alusión directa a la manifestación del sábado en Madrid. «¿No le retumbaron los oídos el sábado? Miles de médicos llenaron las calles de Madrid protestando contra su nefasta gestión y pidiendo su dimisión», ha afirmado. La senadora del PP ha situado también el foco en los «errores en la última convocatoria de MIR», a los que ha calificado como «otro escándalo más». Con ese marco, ha planteado la cuestión central: «¿Cuándo va a asumir su responsabilidad ante este caos sanitario?».