Nuevo choque entre el PP y García en el Senado: «Dimita ya por el bien de la sanidad española»

Romero ha abierto su intervención con una alusión directa a la manifestación del sábado en Madrid. «¿No le retumbaron los oídos el sábado? Miles de médicos llenaron las calles de Madrid protestando contra su nefasta gestión y pidiendo su dimisión», ha afirmado. La senadora del PP ha situado también el foco en los «errores en la última convocatoria de MIR», a los que ha calificado como «otro escándalo más». Con ese marco, ha planteado la cuestión central: «¿Cuándo va a asumir su responsabilidad ante este caos sanitario?».

#7
#6 Vale, aclarado y listo para darle en los morros al PP.
#9
#7 Bueno.... son así, niegan siempre la mayor, como cuando las residencias en pandemia, eran responsabilidad del coletas.... o Mazón, qui hizo, "todo lo que estuvo en su mano" (usease, nada).
#4
#3 La sanidad esta transferida a las CCAA.
#5
#4 Entonces la culpa de quien es.
#6
#5 de las CCAA
#8
#4 Pero como muchas veces, aquí se siguen trayendo cosas que no son noticias, sino manipulaciones propagandísticas, y se hacen pasar por noticias

#0

#12
#8 Si entiendes que que se pida la dimisión de una ministra por cosas que son su responsabilidad no es noticia, va tuyo.
#1
La sanidad no es potestad de las Comunidades Autónomas.
#2
#1 se te ha olvidado el interrogante.
#3
#2 Pero es o no.
#11
#3 Hay cosas que sí y cosas que no, por ejemplo la gestión sí pero el estatuto marco (que es lo que se trata ahora ) y los exámenes MIR son del estado
#10
Creo, pero a lo mejor estoy equivocado, que la protesta es porque quieren un Estatuto separado del resto de los profesionales sanitarios. Y quizá ese Estatuto general sea competencia del gobierno central, que después las CCAA podrán mejorar o dejar como esté.

Y, por lo que oí ayer a un representante sindical, en ese Estatuto quieren que se reduzcan las guardias, porque trabajan demasiadas horas. Y que se reconozca la compatibilidad con trabajos en la privada (para poder trabajar en la privada las horas de guardias que ya no van a hacer en la pública).

Algo así. Pero no me hagáis mucho caso, que a lo mejor estoy en un error.
#13
#10 Es una de la muchas cosas que reclaman
