Nuevo choque entre el PP y García en el Senado: «Dimita ya por el bien de la sanidad española»

Romero ha abierto su intervención con una alusión directa a la manifestación del sábado en Madrid. «¿No le retumbaron los oídos el sábado? Miles de médicos llenaron las calles de Madrid protestando contra su nefasta gestión y pidiendo su dimisión», ha afirmado. La senadora del PP ha situado también el foco en los «errores en la última convocatoria de MIR», a los que ha calificado como «otro escándalo más». Con ese marco, ha planteado la cuestión central: «¿Cuándo va a asumir su responsabilidad ante este caos sanitario?».
| etiquetas: mónica garcía , dimisión , sanidad
#0
Y, por lo que oí ayer a un representante sindical, en ese Estatuto quieren que se reduzcan las guardias, porque trabajan demasiadas horas. Y que se reconozca la compatibilidad con trabajos en la privada (para poder trabajar en la privada las horas de guardias que ya no van a hacer en la pública).
Algo así. Pero no me hagáis mucho caso, que a lo mejor estoy en un error.